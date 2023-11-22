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Кыргызские компании намерены инвестировать в промзоны Азербайджана

Кыргызские компании намерены инвестировать в промзоны Азербайджана Текстильные, строительные, сельскохозяйственные и логистические компании Кыргызстана намерены инвестировать в промышленные зоны Азербайджана.
Промышленность
22 ноября 2023 г. 15:34
Кыргызские компании намерены инвестировать в промзоны Азербайджана

Текстильные, строительные, сельскохозяйственные и логистические компании Кыргызстана намерены инвестировать в промышленные зоны Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Агентстве развития экономических зон при Министерстве экономики.

По информации, для представителей кыргызских компаний был организован ознакомительный визит в Сумгайытский химический промышленный парк. Заместитель председателя правления Агентства Фуад Магеррамов проинформировал представителей компаний о благоприятных инвестиционных возможностях промышленных зон, применяемых налоговых и таможенных льготах, провел презентацию промзон.

Гости из Кыргызстана рассказали о деятельности представляемых ими компаний и возможностях сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоKyrgyz companies want to invest in Azerbaijan's industrial zones
Версия на азербайджанском языке ФотоQırğızıstan şirkətləri Azərbaycanın sənaye zonalarına pul qoymaq istəyirlər

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