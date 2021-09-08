Intel инвестирует до $95 млрд на производство чипов в Европе

Компания Intel планирует инвестировать до 95 млрд долларов США на создание фабрик по производству чипов в Европе.
Об этом передает Report со ссылкой на
По словам CEO компании Пэта Гелсинджера, в настоящее время речь идет о двух таких объектах, однако в будущем их количество может возрасти.
Он уверен, что спрос на чипы, в частности среди автопроизводителей, будет только расти и к концу этого десятилетия удвоится. При этом на полупроводники будет приходиться около 20% расходов от стоимости всех материалов, необходимых на производство премиальных автомобилей, тогда как в 2019 году этот показатель составлял только 4%.
Главным образом, глобальная нехватка чипов сказалась на IT компаниях и автопроизводителях. Например, Ford, General Motors и Toyota объявили о вынужденном сокращении производства.
На фоне дефицита многие изготовители чипов планируют наращивать производство. Конкуренты Intel, компании Taiwan Semiconductor Manufacturing и Samsung Electronics, выделят на эти цели 100 и 205 млрд долларов США соответственно.