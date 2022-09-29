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ЕC запретит ввоз из России стальной продукции

ЕC запретит ввоз из России стальной продукции Евросоюз планирует ввести запрет на ввоз из России некоторых видов продукции из стали и экспорт в РФ определенных полупроводников.
Промышленность
29 сентября 2022 г. 08:36
ЕC запретит ввоз из России стальной продукции

Евросоюз планирует ввести запрет на ввоз из России некоторых видов продукции из стали и экспорт в РФ определенных полупроводников.

Как передает Report, об этом пишет Politico со ссылкой на предложение ЕК по новому санкционном пакету.

Кроме того, ЕС намерен ввести санкции против "Алросы" и наложить запрет на импорт из России "определенных элементов", использующихся в ювелирной промышленности. В частности, речь идет о камнях и драгметаллах.

В Брюсселе также хотят ввести санкции против философа Александра Дугина, певца Николая Расторгуева и президента концерна "Калашников" Алана Лушникова.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что предложил расширить персональные ограничения против физических лиц и организаций из-за "референдумов" в "ДНР", "ЛНР", Запорожье и Херсонской области.

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