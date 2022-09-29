ЕC запретит ввоз из России стальной продукции

Евросоюз планирует ввести запрет на ввоз из России некоторых видов продукции из стали и экспорт в РФ определенных полупроводников.
Как передает Report, об этом пишет
Кроме того, ЕС намерен ввести санкции против "Алросы" и наложить запрет на импорт из России "определенных элементов", использующихся в ювелирной промышленности. В частности, речь идет о камнях и драгметаллах.
В Брюсселе также хотят ввести санкции против философа Александра Дугина, певца Николая Расторгуева и президента концерна "Калашников" Алана Лушникова.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что предложил расширить персональные ограничения против физических лиц и организаций из-за "референдумов" в "ДНР", "ЛНР", Запорожье и Херсонской области.