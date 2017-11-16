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    Доходы Petkim увеличились в 5 раз

    Ровнаг Абдуллаев: Нам удалось увеличить активы компании в 3,7 раза, а уставный капитал - в 2,6 раза© Report/ Elshan Baba

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Доходы Petkim Holding увеличились в 4,8 раза в 2008-2016 годах.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на деловом обеде, организованном в Баку Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham).

    "Нам удалось увеличить активы компании в 3,7 раза, а уставный капитал - в 2,6 раза. За первые 9 месяцев этого года чистая прибыль Petkim составила 1,027 млрд лир (266 млн долларов), что на 169% превышает показатель 2016 горда", - добавил глава SOCAR.

    Отметим, что SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkim за 2,040 млрд долларов в 2008 году. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже. Petkim является первым и единственным нефтехимическим комплексом в Турции и крупнейшим экспортером Эгейского региона. 

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