​Чистая прибыль AzerGold выросла на 55%

ЗАО AzerGold завершило 2019 год с чистой прибылью в размере 12,5 миллиона долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность компании, это на 54,8% больше, чем в 2018 году.

В прошлом году выручка AzerGold от продаж составила 86,2 млн долларов США (на 47,6% больше, чем годом ранее), себестоимость продаж - 55,7 млн долларов США (на 42,9% больше), убыток от обесценения - 5,7 млн долларов США (в 3,6 раза больше), общие и административные расходы - 4,9 млн долларов США (на 30,1% больше), финансовые расходы - 3,8 млн долларов США (на 8,55% меньше), прочие расходы - 1 млн долларов США (на 69,6% больше), а выплаты по налогу на прибыль составили 2,6 млн долларов США (на 38,7% больше).

Активы AzerGold на 1 января этого года составили 110,2 млн долларов США, что на 0,5% меньше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства компании сократились на 18,6% и достигли 82,6 млн долларов США, а балансовый капитал увеличился в 3 раза и достиг 27,6 млн долларов США, в том числе уставный капитал увеличился в 5,5 раза и достиг 7,2 млн. долларов США.

Напомним, что AzerGold был создан 5 июля 2016 года указом президента страны от 11 февраля 2015 года.