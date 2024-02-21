Британская компания назвала первоначальный объем запасов месторождения "Хархар" в Азербайджане

Британская компания Anglo Asian Mining, производитель золота, меди и серебра в Азербайджане, обнародовала предварительные запасы минеральных ресурсов на месторождении "Хархар".

Британская компания Anglo Asian Mining, производитель золота, меди и серебра в Азербайджане, обнародовала предварительные запасы минеральных ресурсов на месторождении "Хархар".

Как сообщает Report со ссылкой на Anglo Asian Mining Plc, в соответствии со стандартом Объединенного комитета по запасам руды (JORC) проведена оценка минеральных ресурсов месторождения "Хархар", введенного в эксплуатацию в прошлом году.

Минерализация месторождения составляет 24,9 млн тонн, из них 119 100 тонн металлов, в том числе 0,48% меди. На месторождении уровень подсчитанной минерализации составил 22 млн тонн с содержанием меди 0,48%. В неизмеренных 2,9 млн тонн минерализации прогнозируется 0,44% меди.

Отметим, что в настоящее время компания имеет восемь контрактных участков в Азербайджане общей площадью 2 544 кв. км. На данный момент Anglo Asian Mining осуществляет добычу драгметаллов с контрактных площадей Гедабек и Гоша.