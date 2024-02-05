Boeing может задержать поставки лайнеров 737 из-за проблем с фюзеляжем

Boeing Co. может задержать ряд запланированных на ближайшее время поставок лайнеров 737 в связи с возможной необходимостью доработки их фюзеляжей.

Boeing Co. может задержать ряд запланированных на ближайшее время поставок лайнеров 737 в связи с возможной необходимостью доработки их фюзеляжей.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил руководитель направления коммерческих самолетов Стэн Дил в опубликованном на сайте компании письме сотрудникам.

Производитель планирует выделить несколько дней на проверку и доработку фюзеляжей, поставленных Spirit AeroSystems Holdings, на своем предприятии в Рентоне (штат Вашингтон).

В частности, Boeing будет решать проблему с неправильно просверленными отверстиями примерно на 50 еще не поставленных самолетах, о которой ей ранее сообщила Spirit.

По словам Дила, эта потенциальная проблема не представляет угрозы безопасности полетов, эксплуатацию всех лайнеров 737 можно продолжать.

В начале января Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал. Авиаперевозчик получил самолет в ноябре 2023 года.