Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде

Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон.

Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

"Рейс авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в пятницу вечером в Портленде, штат Орегон", - говорится в сообщении телеканала. Лайнер совершил аварийную посадку из-за разгерметизации, что привело к выбросу окна.

Отмечается, что самолет направлялся из Портленда в Онтэрио в штате Калифорния.

Один из пассажиров рассказал телеканалу, что иллюминатор вылетел вскоре после взлета. Помимо иллюминатора, также вылетело свободное кресло.

"Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Портленда, на борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа", - приводит телеканал слова авиакомпании.