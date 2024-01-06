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Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде

Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон.
Другие страны
6 января 2024 г. 10:38
Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде

Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

"Рейс авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в пятницу вечером в Портленде, штат Орегон", - говорится в сообщении телеканала. Лайнер совершил аварийную посадку из-за разгерметизации, что привело к выбросу окна.

Отмечается, что самолет направлялся из Портленда в Онтэрио в штате Калифорния.

Один из пассажиров рассказал телеканалу, что иллюминатор вылетел вскоре после взлета. Помимо иллюминатора, также вылетело свободное кресло.

"Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Портленда, на борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа", - приводит телеканал слова авиакомпании.

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