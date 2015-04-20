​Белоруссия представит свою продукцию на выставке WorldFood в Баку

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Белоруссия представит свою продукцию на очередной выставке WorldFood в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, национальная экспозиция Беларуси будет представлена 50 предприятиями пищевой промышленности.

В этом году с 21 по 23 мая состоится XXI Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности WorldFood.

Продукцию представят тремя тематическими блоками. Промышленный концерн “Белгоспищепром” и ОАО “Минск Кристалл” на 80 кв. м представят конфеты, соки, консервы, детское питание и ликероводочную продукцию.

Мясоперерабатывающую промышленность страны представят “Брестмясомолпром”, “Миноблмясомолпром” и “Гомельская мясо-молочная компания”. Особенностью многих продуктов будет то, что они приготовлены со стандарту “халяль”, традиционному для мусульманской кухни.

ОАО “Глубокский молочно-консервный комбинат”, ОАО “Лидский молочно-консервный комбинат”, ОАО “Молочный мир”, СОАО “Беловежские сыры” представят молочный сектор белорусской промышленности. Инновационной в этом секторе станет диетическая продукция с применением сахарозаменителей. Для предприятий из Беларуси данная выставка ценна, как способ ознакомиться с новинками в сфере пищевой промышленности, как возможность представить свои достижения и как средство поиска потребителей продукции и деловых партнеров.