​AzerGold выбрал более сложный способ утилизации ртути

В прошлом году AzerGold предпринял необходимые меры для утилизации образующейся в результате производства ртути без ущерба для окружающей среды и здоровья людей.
Как сообщает Report, об этом председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов заявил на пресс-конференции.
По его словам, ртуть, выбрасываемую в процессе производства, либо закапывают в почве, либо перерабатывают: "Первый метод широко распространен в мире, но он создает угрозу для здоровья людей и приводит к загрязнению почвы".
З. Ибрагимов подчеркнул, что с учетом экологической и социальной ответственности компании, AzerGold выбрала более сложный способ - переработка ртути: "В результате партия переработанной ртути в объеме 1 163 килограмма была успешно экспортирована в Сингапур".