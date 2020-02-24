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AzerGold выбрал более сложный способ утилизации ртути

​AzerGold выбрал более сложный способ утилизации ртути

© Report / Elchin Murad

В прошлом году AzerGold предпринял необходимые меры для утилизации образующейся в результате производства ртути без ущерба для окружающей среды и здоровья людей.

Как сообщает Report, об этом председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов заявил на пресс-конференции.

По его словам, ртуть, выбрасываемую в процессе производства, либо закапывают в почве, либо перерабатывают: "Первый метод широко распространен в мире, но он создает угрозу для здоровья людей и приводит к загрязнению почвы".

З. Ибрагимов подчеркнул, что с учетом экологической и социальной ответственности компании, AzerGold выбрала более сложный способ - переработка ртути: "В результате партия переработанной ртути в объеме 1 163 килограмма была успешно экспортирована в Сингапур".

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