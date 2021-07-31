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AzerGold увеличил доходы от продажи золота и серебра на 7%

AzerGold увеличил доходы от продажи золота и серебра на 7% ЗАО AzerGold увеличил добычу золота на 16%, серебра - на 9% в первом полугодии текущего года.
Промышленность
31 июля 2021 г. 16:15
AzerGold увеличил доходы от продажи золота и серебра на 7%

ЗАО AzerGold увеличил добычу золота на 16%, серебра - на 9% в первом полугодии текущего года.

Как сообщает Report, эти данные были озвучены на совещании, посвященном итогам первого полугодия текущего года и предстоящим задачам.

В результате экспорта 25,4 тыс. унций золота и 56,1 тыс. унций серебра в экономику страны привлечено 46,9 млн долларов США (79,7 млн манатов), что примерно на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом за период своей деятельности AzerGold привлек в экономику страны более 657 млн манатов от продажи 254,5 тыс. унций золота и 456,3 тыс. унций серебра.

За этот период для реализации проектов по цветным металлам из госбюджета компании были выделены средства в размере 47 млн манатов, то есть всего 7,1% от общего оборота продаж. Компания полностью устранила зависимость от госбюджета по золотодобывающим проектам.

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Версия на азербайджанском языке Фото“AzerGold” ilin I yarısında qızıl hasilatını 16 %, gümüş hasilatını 9 % artırıb

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