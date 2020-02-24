AzеrGold пресекает незаконную добычу на оккупированных территориях

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"Как известно, самые крупные азербайджанские залежи цветных металлов находятся в оккупированном Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах, и на этих месторождениях в настоящее время ведется незаконная добыча".

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов.

По его словам, в других странах позиция мировой общественности решительна и однозначна, но, что касается незаконной добычи в Нагорном Карабахе, к сожалению, наблюдаются двойные стандарты: "ЗАО AzerGold предпринимает соответствующие шаги с целью дачи правовой оценки незаконных действий ряда армянских и европейских компаний, организующих и осуществляющих незаконную добычу цветных металлов на оккупированных территориях. Так, в 2018 году ЗАО AzerGold представило в Генпрокуратуру информацию, собранную из открытых источников по данному вопросу, в результате чего Генпрокуратурой было возбуждено соответствующее уголовное дело".

На прошлогоднем мероприятии в ПАСЕ мы предоставили подробную информацию о незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана: "Для достижения поставленных целей по данному вопросу мы продолжаем реализацию мер как в стране, так и за рубежом".