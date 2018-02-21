AzerGold начнет бурение на участке Ортакенд-Ханага в этом году

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Делегация из руководящих лиц ЗАО AzerGold побывала с визитом в Нахчыване.

Как сообщает Report, визит был организован министерством экономики автономной республики.

На организованном в рамках визита мероприятии представители AzerGold выступили с презентацией по участку Ортакенд-Ханага рудного узла Гёйдаг-Алинджа. В презентации была представлена подробная информация о перспективах создания горнорудных комплексов на базе ресурсов месторождений меди и золота на указанном участке и рабочей программе, охватывающей геологоразведочные работы до начала эксплуатации.

Следует отметить, что участок Ортакенд-Ханага отличается потенциальной перспективностью. Здесь имеются залежи золота, медно-порфировые месторождения, эпитермально-сульфидные руды. В четвертом квартале прошлого года AzerGold совместно с ведущими геофизическими компаниями Италии провел на участке Ортакенд-Ханага комплексные геофизические исследования, и в этом году планируется начать бурение на данной территории.