AzerGold начал геологоразведочные работы на 2 месторождениях в Нахчыване

ЗАО AzerGold начало активные геологоразведочные работы на рудном месторождении "Гёйдаг", расположенном на территории Нахчыванской Автономной Республики.

ЗАО AzerGold начало активные геологоразведочные работы на рудном месторождении "Гёйдаг", расположенном на территории Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AzerGold.

С июня текущего года геологи акционерного общества начали бурение на месторождениях золота "Ортакенд-Ханага" и меди "Ортакенд". Согласно утвержденному плану, на начальном этапе планируется бурение 31 скважины общей глубиной 5 000 метров на золотом месторождении "Ортакен-Ханага" и 13 скважин общей глубиной 3 000 метров на медно-порфировом месторождении "Ортакенд". Параллельно в лаборатории будет проведен анализ взятых образцов.

Следует отметить, что участок "Ортакенд-Ханага", расположенный на северо-востоке Джульфинского района, отличается потенциальными перспективами с точки зрения обнаружения специфических золотых, сложных медно-порфировых, эпитермальных сульфидных руд. На месторождении зарегистрированы медно-порфировые месторождения "Ортакенд", золото "Башкенд-Ханага", коренные месторождения "Башкенд", "Ортакенд-Ханага" и ряд точек полиметаллической минерализации.

Напомним, что ЗАО AzerGold в 2017 году проводило геофизические работы на участке "Ортакенд-Ханага". Результаты были проанализированы с участием отечественных и зарубежных специалистов. В 2018 году пробурено 30 разведочных скважин объемом 5 800 метров.

Всего на сегодняшний день было взято и проанализировано 2 879 проб. По результатам поисковых работ и лабораторных анализов было принято решение о продолжении разведочных работ в 2021 году.

При успешном завершении геологоразведочных работ планируется разработка совместного плана действий с международными авторитетными консультационными компаниями в рамках работ по расчету запасов, утверждению и подготовке к эксплуатации месторождений.