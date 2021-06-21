AzerGold начал геологоразведочные работы на 2 месторождениях в Нахчыване

ЗАО AzerGold начало активные геологоразведочные работы на рудном месторождении "Гёйдаг", расположенном на территории Нахчыванской Автономной Республики.
Об этом сообщает Report со ссылкой на AzerGold.
С июня текущего года геологи акционерного общества начали бурение на месторождениях золота "Ортакенд-Ханага" и меди "Ортакенд". Согласно утвержденному плану, на начальном этапе планируется бурение 31 скважины общей глубиной 5 000 метров на золотом месторождении "Ортакен-Ханага" и 13 скважин общей глубиной 3 000 метров на медно-порфировом месторождении "Ортакенд". Параллельно в лаборатории будет проведен анализ взятых образцов.
Следует отметить, что участок "Ортакенд-Ханага", расположенный на северо-востоке Джульфинского района, отличается потенциальными перспективами с точки зрения обнаружения специфических золотых, сложных медно-порфировых, эпитермальных сульфидных руд. На месторождении зарегистрированы медно-порфировые месторождения "Ортакенд", золото "Башкенд-Ханага", коренные месторождения "Башкенд", "Ортакенд-Ханага" и ряд точек полиметаллической минерализации.
Напомним, что ЗАО AzerGold в 2017 году проводило геофизические работы на участке "Ортакенд-Ханага". Результаты были проанализированы с участием отечественных и зарубежных специалистов. В 2018 году пробурено 30 разведочных скважин объемом 5 800 метров.
Всего на сегодняшний день было взято и проанализировано 2 879 проб. По результатам поисковых работ и лабораторных анализов было принято решение о продолжении разведочных работ в 2021 году.
При успешном завершении геологоразведочных работ планируется разработка совместного плана действий с международными авторитетными консультационными компаниями в рамках работ по расчету запасов, утверждению и подготовке к эксплуатации месторождений.