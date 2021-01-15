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AzerGold и компании Великобритании обсудили перспективы сотрудничества

AzerGold и компании Великобритании обсудили перспективы сотрудничества На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между ЗАО и горнодобывающими компаниями Великобритании
Промышленность
15 января 2021 г. 10:58
AzerGold и компании Великобритании обсудили перспективы сотрудничества

Состоялась встреча председателя правления ЗАО “AzerGold” Закира Ибрагимова с главой департамента международной торговли по Азербайджану посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Джоэлем Дербиширом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между ЗАО и горнодобывающими компаниями Великобритании. З. Ибрагимов рассказал гостю о достижениях компании в геологоразведке и добыче, а также проинформировал о деятельности в направлении запуска новых месторождений в регионах и увеличению экономической эффективности в горнодобывающей индустрии. Отметив большое значение международного сотрудничества с точки зрения дальнейшей оптимизации и совершенствования деятельности компании, председатель правления ЗАО подчеркнул также, что компания имеет успешный опыт партнерства с британскими компаниями.

Джоэл Дербешир, отметивший большой опыт британских компаний в горнодобывающей индустрии, подчеркнул заинтересованность британской стороны в развитии партнерских отношений с Азербайджаном.

На встрече также были обсуждены тенденции развития горнодобывающей отрасли и состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке AzerGold may cooperate with British companies
Версия на азербайджанском языке “AzerGold” Britaniya şirkətləri ilə əməkdaşlıq edə bilər

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