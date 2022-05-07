AzerGold будет искать медь в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах

Будет создана комплексная база данных по геологическому строению (стратиграфия, тектоника, магматизм, гидрогеология) и полезным ископаемым Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов.

Будет создана комплексная база данных по геологическому строению (стратиграфия, тектоника, магматизм, гидрогеология) и полезным ископаемым Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов.

Как передает Report, это нашло отражение в изменении в «Государственной программе по геологическому изучению недр и эффективному использованию минерально-сырьевой базы на 2020-2024 годы», введенным сегодняшним распоряжением Президента Ильхама Алиева.

В 2022-2024 годах Министерство экологии и природных ресурсов совместно с НАНА должно обеспечить создание комплексной базы данных по геологическому строению (стратиграфия, тектоника, магматизм, гидрогеология) и полезным ископаемым Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов.

В то же время ЗАО AzerGold проведет геологоразведочные работы на территориях Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов (центральная и южная часть Малого Кавказа) в районах, перспективных на благородные и цветные металлы (медь).