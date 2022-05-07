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AzerGold будет искать медь в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах

AzerGold будет искать медь в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах Будет создана комплексная база данных по геологическому строению (стратиграфия, тектоника, магматизм, гидрогеология) и полезным ископаемым Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов.
Промышленность
7 мая 2022 г. 20:11
AzerGold будет искать медь в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах

Будет создана комплексная база данных по геологическому строению (стратиграфия, тектоника, магматизм, гидрогеология) и полезным ископаемым Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов.

Как передает Report, это нашло отражение в изменении в «Государственной программе по геологическому изучению недр и эффективному использованию минерально-сырьевой базы на 2020-2024 годы», введенным сегодняшним распоряжением Президента Ильхама Алиева.

В 2022-2024 годах Министерство экологии и природных ресурсов совместно с НАНА должно обеспечить создание комплексной базы данных по геологическому строению (стратиграфия, тектоника, магматизм, гидрогеология) и полезным ископаемым Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов.

В то же время ЗАО AzerGold проведет геологоразведочные работы на территориях Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов (центральная и южная часть Малого Кавказа) в районах, перспективных на благородные и цветные металлы (медь).

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Версия на азербайджанском языке “AzerGold” Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonlarında mis axtaracaq

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