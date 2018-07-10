Азербайджанское золото и серебро будет продаваться и на местных рынках

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ "С этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) будет покупать добываемое ЗАО AzerGold золото, и золотой резервный фонд страны будет формироваться в том числе и за счет азербайджанского золота".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2018 года и предстоящим задачам, под председательством президента Ильхама Алиева.

Он отметил, что общество, наряду с продажей ценностей на международных рынках, также прилагает усилия для продажи азербайджанского золота и серебра на местных рынках и сокращения зависимости от экспорта.