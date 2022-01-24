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"Азербайджанская промышленная корпорация" намерена увеличить производство обуви

"Азербайджанская промышленная корпорация" намерена увеличить производство обуви ООО "Обувная фабрика АПК", принадлежащее ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (АПК), планирует в этом году произвести 70 тыс. пар обуви, что примерно на 20% больше прошлогоднего показателя.
Промышленность
24 января 2022 г. 15:40
Азербайджанская промышленная корпорация намерена увеличить производство обуви

ООО "Обувная фабрика АПК", принадлежащее ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (АПК), планирует в этом году произвести 70 тыс. пар обуви, что примерно на 20% больше прошлогоднего показателя.

Об этом в ответ на запрос Report этом сообщили в компании.

В 2021 году фабрика произвела 58 512 пар обуви военного и рабочего назначения различных видов, реализовала 58 760 пар, говорится в сообщении. В 2020 году эти цифры составили 104 739 пар и 107 363 пары соответственно.

"Причиной роста объемов производства в этом году стал рост спроса на продукцию военного назначения во время Второй Карабахской войны. Компания, работая в усиленном режиме, своевременно удовлетворила эту потребность.

Обеспечение отечественных потребителей качественной продукцией, более эффективная организация деятельности предприятия и производство продукции, соответствующей современным требованиям, способствуют привлечению инвестиций в предприятие в будущем", - отмечается в сообщении.

ОАО ”Обувная фабрика" является государственным предприятием по производству обуви в нашей стране. Общество имеет 4 производственных цеха, электромеханический цех и лабораторию.

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Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" bu il ayaqqabı istehsalını 20 % artıracaq

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