Anglo-Asian Mining сократила добычу в Азербайджане

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, в 2019 году сократила добычу в Гедабеке на 1,1% - до 82 795 унций в золотом эквиваленте.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании за 2019 год.

За отчетный период компания добыла 70 098 унций золота, 2 210 тонн меди, 159 356 унций серебра. Добыча золота сократилась на 40%, серебра – на 24%, меди возросла на 34%.

В 4-ом квартале добыча составила 21 284 унции, что на 3% меньше аналогичного периода предыдущего года.

В этом периоде добыто 17 907 унций золота, 729 тонн меди, 41 686 унций серебра. Добыча золота снизилась на 1,66%, серебра – на 36,7%, меди возросла на 24%.

В 2019 году продана 54 061 унция в золотых слитках, в среднем по 1 410 долларов за унцию. В 2018-ом продана 59 481 унция в золотых слитках по средней цене 1 265 долларов за унцию.

В 4-ом квартале продано 12 509 унций в золотых слитках, в среднем по 1 481 долларов за унцию.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009 году.