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    Жительница Билясувара была избита мужем и свекровью

    В доме сестры ее свекрови они попытались повесить Зейнаб Теймурову

    Джалилабад. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошел факт избиения.

    Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Узунтэпэ.

    Так, жительница села Хырмандалы Билясуварского района Теймурова Зейнаб Файаз гызы 1991 г.р. была избита своим мужем и свекровью. В тяжелом состоянии пострадавшая была доставлена в центральную больницу Билясуварского района. Ее разместили в отделении хирургии.

    По словам женщины, пять месяцев назад она стала жить раздельно со своим мужем. Сегодня ее позвала тетя мужа с требованием забрать свое приданое. З. Теймурова пришла в деревню Узунтэпэ. В этот момент муж и свекровь ее избили.

    Затем в доме сестры ее свекрови они попытались повесить З. Теймурову, но в результате возникшего шума не добились желаемого.

    По факту ведется следствие. 

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