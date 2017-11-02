Жительница Билясувара была избита мужем и свекровью

Джалилабад. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошел факт избиения.

Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Узунтэпэ.

Так, жительница села Хырмандалы Билясуварского района Теймурова Зейнаб Файаз гызы 1991 г.р. была избита своим мужем и свекровью. В тяжелом состоянии пострадавшая была доставлена в центральную больницу Билясуварского района. Ее разместили в отделении хирургии.

По словам женщины, пять месяцев назад она стала жить раздельно со своим мужем. Сегодня ее позвала тетя мужа с требованием забрать свое приданое. З. Теймурова пришла в деревню Узунтэпэ. В этот момент муж и свекровь ее избили.

Затем в доме сестры ее свекрови они попытались повесить З. Теймурову, но в результате возникшего шума не добились желаемого.

По факту ведется следствие.