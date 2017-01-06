Житель Лянкярана нанес себе ножевые ранения

Лянкяран. 6 января. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе 22-летний парень нанес себе ножевые ранения.

Как сообщает южное региональное бюро Report, инцидент произошел на территории села Гирдани.

Местный житель Джабир Вугар оглу Рзаев 1994 г.р. был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу с многочисленными ранениями. В больнице сообщили, что раненый был прооперирован, его состояние остается тяжелым.

Причины инцидента пока неизвестны. Близкие родственники Дж.Рзаева заявляют, что он сам нанес себе ранения. Они отмечают, что Джабир пришел домой в нетрезвом состоянии и разбил рукой стекло, ранив руку, а затем нанес себе несколько ножевых ранений.

По факту ведется расследование.