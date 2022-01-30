Житель Хачмаза управлял автомобилем под воздействием наркотиков

В ходе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками Хачмазского РОВД был выявлен водитель, управляющий транспортным средством под воздействием наркотических средств.

В ходе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками Хачмазского РОВД был выявлен водитель, управляющий транспортным средством под воздействием наркотических средств.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, житель района на своем автомобиле марки "VAZ-2106" вызвал подозрение у сотрудников дорожной полиции. В результате проведенного медобследования выяснилось, что водитель Муслим Манафов находился под воздействием наркотиков.

По факту ведется следствие.