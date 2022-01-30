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Житель Хачмаза управлял автомобилем под воздействием наркотиков

Житель Хачмаза управлял автомобилем под воздействием наркотиков В ходе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками Хачмазского РОВД был выявлен водитель, управляющий транспортным средством под воздействием наркотических средств.
Происшествия
30 января 2022 г. 10:28
Житель Хачмаза управлял автомобилем под воздействием наркотиков

В ходе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками Хачмазского РОВД был выявлен водитель, управляющий транспортным средством под воздействием наркотических средств.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, житель района на своем автомобиле марки "VAZ-2106" вызвал подозрение у сотрудников дорожной полиции. В результате проведенного медобследования выяснилось, что водитель Муслим Манафов находился под воздействием наркотиков.

По факту ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda narkotik vasitənin təsiri altında avtoxuliqanlıq edən şəxs saxlanılıb

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