Житель Баку совершил ДТП на принадлежащем его дяде автомобиле

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Вагиф Исрафилов, проживающий в поселке Гарачухур Сураханского района, угнал принадлежащий его дяде Илькину Гахраманову автомобиль марки "Hyundai".

Как сообщает Report, информацию об этом распространил сайт МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 32-го отделения полиции Сураханского РУП, В.Исрафилов и угнанный автомобиль были обнаружены на территории Хатаинского района. Выяснилось, что В.Исрафилов совершил ДТП, в результате чего была повреждена передняя часть автомобиля.

Расследование по факту продолжается.