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    Житель Баку совершил ДТП на принадлежащем его дяде автомобиле

    Факт расследуется Сураханским РУП

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Вагиф Исрафилов, проживающий в поселке Гарачухур Сураханского района, угнал принадлежащий его дяде Илькину Гахраманову автомобиль марки "Hyundai".

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил сайт МВД.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 32-го отделения полиции Сураханского РУП, В.Исрафилов и угнанный автомобиль были обнаружены на территории Хатаинского района. Выяснилось, что В.Исрафилов совершил ДТП, в результате чего была повреждена передняя часть автомобиля.

    Расследование по факту продолжается.  

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