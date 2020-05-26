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Женщина украла в гостях 10 тыс. манатов

Женщина украла в гостях 10 тыс. манатов

В Астаре женщина украла в гостях деньги и золотые украшения.

Об этом южному центру Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел. 

Обратившись в отделение полиции, житель Астары Т.Агаев заявил о краже из его дома 10 тыс. манатов и золотых изделий на 1 160 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Астаринского РУП была задержана подозреваемая в совершении кражи родственница потерпевшего, жительница поселка Арчиван Л.Алиева.   

Украденные деньги и золотые украшения были конфискованы в качестве вещественного доказательства. 

По факту ведется расследование. 

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