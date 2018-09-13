Женщина, сбросившаяся с пятого этажа в Гяндже, скончалась в больнице - ОБНОВЛЕНО

Гянджа. 13 сентября. REPORT.AZ/ Женщина, сбросившаяся с пятого этажа в Гяндже, скончалась в больнице от полученных травм.

По сообщению западного бюро Report, 12 сентября 35-летняя Туран Ядигар гызы Алиева сбросилась с 5-то этажа дома, в котором жила.

Женщина, получившая тяжелые травмы, была госпитализирована. Несмотря на усилия врачей, спасти ей жизнь не удалось.

Сообщается, что женщина совершила суицид. Причины самоубийства устанавливаются.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 125.1 УК Азербайджана.

*** 12.09. 23:47

Гянджа. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Гяндже в результате несчастного случая женщина получила травмы.

Как сообщает западное бюро Report, местная жительница Алиева Туран Ядигар гызы (1983) упала с балкона своей квартиры на пятом этаже.

С тяжелыми травмами женщина была помещена в Гянджинскую больницу скорой медицинской помощи.

По сообщениям близких, инцидент произошел в результате несчастного случая, однако, точные причины пока неизвестны.

По факту ведется расследование.