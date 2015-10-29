Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе в отношении Bank of Azerbaijan

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе Национального фонда содействия предпринимательству (НФСП) Азербайджанской Республики в отношении Открытого акционерного общества (ОАО) Bank of Azerbaijan.

Как сообщает Report, апелляционная жалоба НФСП не удовлетворена, определение оставлено без изменений.

Отметим, что в этом году Национальный фонд содействия предпринимательству подал в суд на Bank of Azerbaijan. НФСП обратился в 1-й Бакинский административно-экономический суд и выдвинул иск о выплате кредита, процентов и штрафной задолженности. На суде заявление о мере обеспечения иска не было удовлетворено. Не согласившись с решением, фонд подал апелляционную жалобу.