Завершилось судебное следствие по делу Джахангира Гаджиева и 7 лиц

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева, бывших директоров центрального филиала Межбанка Ильгара Абдуллаева и Юсифа Алекберова, гендиректора ООО İnter Security, осуществляющего охрану административных зданий банка, Ибрагима Гусейнова, бывшего директора транспортного филиала банка Кянана Оруджева, бывшего директора Наримановского филиала банка и нынешнего председателя Наблюдательного совета ОАО AFB Bank Мамеда Джахангирова и бывшего директора Бакинского завода по обработке орехов Азада Джавадова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева адвокат Дж.Гаджиева Фахраддин Мехдиев выразил протест. Он отметил, что судебные заседание проходят быстро и 3 раза в неделю: "Из-за этого мы не можем посоветоваться со своими подзащитными".

Судья отметил, что все ходатайства будут рассмотрены после изучения материалов дела.

Затем продолжилось изучение материалов дела.

Дж.Гаджиев потребовал принести в суд банковские документы. Он заявил, что в этих документах указаны все условия кредита: "Выдача кредитов в межбанке оформлялась не по приказу, а по решению Правления. При принятии этих решений в документе отмечается имя секретаря. Там моего имени нет".

На процессе во второй половине дня суд объявил о завершении судебного следствия. Прокурор попросил время для выступления.

Судебный процесс продолжится 27 сентября.

Отметим, что бывший председатель правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангир Гаджиев был арестован 5 декабря. В его отношении в Наримановском районном суде была избрана мера наказания в виде ареста сроком на 4 месяца. Дж.Гаджиев и остальные 7 человек - бывшие директоры центрального филиала Межбанка И.Абдуллаев и Ю.Алекберов, гендиректор ООО İnter Security, осуществляющего охрану административных зданий банка, И.Гусейнов, бывший директор транспортного филиала банка К.Оруджев, бывший директор Наримановского филиала банка и нынешний председатель Наблюдательного совета ОАО AFB Bank М.Джахангиров и бывший директор Бакинского завода по обработке орехов А.Джавадов обвиняются по статьям 179.3.1, 179.3.2 (присвоение в крупном размере, организованной группой), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог), 228.1 и 228.4 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов) УК. Следствие по уголовному делу завершилось, обвиняемые и их адвокаты ознакомились с материалами дела. Дело было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям, обвинительный акт по делу был утвержден 19 июля Генпрокуратурой Азербайджанской Республики и направлен в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Напомним, что в отношении Дж.Гаджиева, И.Абдуллаева, Ю.Алекберова и И.Гусейнова избрана мера пресечения в виде ареста, остальные 4 человека находятся на свободе под залогом.