Заместитель генпрокурора: "В настоящее время ведется следствие по 12 уголовным делам по банкам и небанковским организациям"

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ “В настоящее время в Главном управлении по борьбе с коррупцией ведется следствие по 141 уголовному делу. 12% из них касаются банков и небанковских кредитных организаций”.

Как сообщает “Report”, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года, заявил заместитель генпрокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана Кямран Алиев. Отметим, что пресс-конференция проходит с участием представителей СМИ и НПО.

На втором месте по количеству уголовных дел, располагается строительный сектор: “В прошлом году несколько сократилось число обращений по строительному сектору, но к сожалению, подобные факты все еще имеют место. Третье место занимают уклонение от налогов и социальных выплат. Работа в этом направлении продолжается”.