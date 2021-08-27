О нас
Report Georgia
Аудио новости

Задержаны три человека, выдававшие фальшивые паспорта о вакцинации от COVID-19

Задержаны три человека, выдававшие фальшивые паспорта о вакцинации от COVID-19 Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура распространили совместную информацию.
Происшествия
27 августа 2021 г. 17:11
Задержаны три человека, выдававшие фальшивые паспорта о вакцинации от COVID-19

Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура распространили совместную информацию.

Как сообщает Report, в сообщении говорится:

"В результате успешных мероприятий, проведенных на основе поступившей информации, было установлено, что в городской поликлинике в поселке Бакиханова Сабунчинского района за деньги выдаются поддельные паспорта COVID-19. В ходе операции, проведенной сотрудниками 25-го отдела полиции Низаминского районного управления полиции, в связи с незаконной деятельностью были задержаны жительница столицы С.Гасанова, участковый врач Р.Алиева и врач-терапевт Г.Мадатзаде".

В ходе проведенного расследования было установлено, что указанные лица выдавали за деньги фальшивые паспорта о вакцинации обратившимся к ним гражданам. В доме у С.Гасановой и из сумки Р.Алиевой были изъяты поддельные паспорта о вакцинации первой и второй дозой.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Saxta vaksin pasportu satan 3 nəfər saxlanılıb

Другие новости из категории

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования казахстанскому коллеге
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования казахстанскому коллеге
27 августа 2021 г. 17:28
Глава компании: Из шести почти миллион манатов я вернул начальнику Госслужбы
Глава компании: Из шести почти миллион манатов я вернул начальнику Госслужбы
27 августа 2021 г. 17:05
Задержаны пытавшиеся проникнуть в Кяльбаджар в обход КПП
Задержаны пытавшиеся проникнуть в Кяльбаджар в обход КПП
27 августа 2021 г. 16:43
Назначено новое апелляционное слушание по делу Джахангира Гаджиева и Дуньямина Халилова
Назначено новое апелляционное слушание по делу Джахангира Гаджиева и Дуньямина Халилова
27 августа 2021 г. 14:14
Сводка МВД: 12 гостей без COVID-паспортов не пустили на свадьбы
Сводка МВД: 12 гостей без COVID-паспортов не пустили на свадьбы
27 августа 2021 г. 10:25
В Гарадаге арестован убийца 27-летнего мужчины
В Гарадаге арестован убийца 27-летнего мужчины
26 августа 2021 г. 20:14
Начался суд над подозреваемыми в коррупции сотрудниками таможни
Начался суд над подозреваемыми в коррупции сотрудниками таможни
26 августа 2021 г. 19:46
В Хатаинском районе задержаны 4 коронавирусных пациента
ФотоВ Хатаинском районе задержаны 4 коронавирусных пациента
26 августа 2021 г. 17:57
В Габале продолжаются работы по тушению пожара в горной местности
В Габале продолжаются работы по тушению пожара в горной местности
26 августа 2021 г. 17:50
Школьная учительница умерла от коронавируса
Школьная учительница умерла от коронавируса
26 августа 2021 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi