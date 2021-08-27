Задержаны три человека, выдававшие фальшивые паспорта о вакцинации от COVID-19

Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура распространили совместную информацию.

Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура распространили совместную информацию.

Как сообщает Report, в сообщении говорится:

"В результате успешных мероприятий, проведенных на основе поступившей информации, было установлено, что в городской поликлинике в поселке Бакиханова Сабунчинского района за деньги выдаются поддельные паспорта COVID-19. В ходе операции, проведенной сотрудниками 25-го отдела полиции Низаминского районного управления полиции, в связи с незаконной деятельностью были задержаны жительница столицы С.Гасанова, участковый врач Р.Алиева и врач-терапевт Г.Мадатзаде".

В ходе проведенного расследования было установлено, что указанные лица выдавали за деньги фальшивые паспорта о вакцинации обратившимся к ним гражданам. В доме у С.Гасановой и из сумки Р.Алиевой были изъяты поддельные паспорта о вакцинации первой и второй дозой.

По факту ведется расследование.