Задержаны подозреваемые в краже 63 тыс. манатов из офиса Федерации борьбы Азербайджана

1 декабря на территории Наримановского района совершена кража. Из офиса Федерации борьбы Азербайджана украден сейф, в котором находились 63 тыс. манатов.

1 декабря на территории Наримановского района совершена кража. Из офиса Федерации борьбы Азербайджана украден сейф, в котором находились 63 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате совместных неотложных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Главного управления полиции города Баку, Управления полиции Наримановского района и 18-ого отделения полиции были задержаны подозреваемые – жители столицы Кямран Мутеллимов, Вугар Аскеров и житель Сальянского района Имран Зейналов.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый Кямран Мутеллимов знал, где находится сейф, так как ранее работал в федерации. После увольнения с работы он поделился этой информацией со знакомыми Вугаром Аскеровым и Имранов Зейналовым, после чего было принято совместное решение об ограблении.

К месту преступления они приехали на машине Имрана Зейналова. После совершения ограбления злоумышленники, взломав сейф, поделили деньги между собой. Члены группы во время задержания имели при себе часть украденных денег, которые были изъяты в качестве вещественного доказательства.

В отделении полиции Наримановского района по соответствующим статьям Уголовного Кодекса возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.