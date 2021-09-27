Задержана псевдо-журналистка, вымогавшая деньги у предпринимателя

Владелец одного из объектов общепита, расположенных в Абшеронском районе, обратился в Мехтиабадский отдел полиции, заявив, что стал жертвой шантажа. По словам владельца объекта, представившаяся журналистом девушка требовала у него деньги, в противном случ

Владелец одного из объектов общепита, расположенных в Абшеронском районе, обратился в Мехтиабадский отдел полиции, заявив, что стал жертвой шантажа. По словам владельца объекта, представившаяся журналистом девушка требовала у него деньги, в противном случае угрожая разоблачительным репортажем о якобы нарушении в объекте карантинных правил.

Как сообщили Report в МВД, в результате проведенных сотрудниками отдела мероприятий при получении у владельца объекта 500 манатов откупных была задержана Нармин Гаджиева.

При обыске у нее были обнаружены полученные путем вымогательства деньги, поддельное журналистское удостоверение и другие вещественные доказательства. В своих показаниях она признала совершенное правонарушение.

Собранные по факту материалы переданы в следственный отдел Абшеронского районного управления полиции.

В МВД не исключают, что задержанная совершала другие аналогичные правонарушения.