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Зачитывается обвинительный акт по делу армянских террористов - ОБНОВЛЕНО

Зачитывается обвинительный акт по делу армянских террористов - ОБНОВЛЕНО В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается заседание суда по уголовному делу над членами армянской террористической группировки Ованесяном Хайказом Корюновичем, Манукяном Вараздатом Амушавановичем, Степаняном Давидом Степановичем, Тосуняном Лев
Происшествия
29 июня 2021 г. 11:00
Зачитывается обвинительный акт по делу армянских террористов - ОБНОВЛЕНО
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В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается заседание суда по уголовному делу над членами армянской террористической группировки Ованесяном Хайказом Корюновичем, Манукяном Вараздатом Амушавановичем, Степаняном Давидом Степановичем, Тосуняном Леваном Ашотовичем, Багдасаряном Артуром Эдуардовичем, Авакяном Серопом Суреновичем, Арутюняном Вараздатом Сережевичем, Манукяном Жорой Ваноевичем, Герабяном Грайром Грачовичем, Госпаряном Нареком Агаовичем, Курегяном Григором Гагиковичем, Геворкяном Ашотом Артаковичем, Аграманяном Мартином Мушеговичем.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Эльдара Исмайлова зачитывается обвинительное заключение.

08.05

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоится заседание суда по уголовному делу над членами армянской террористической группировки Ованесяном Хайказом Корюновичем, Манукяном Вараздатом Амушавановичем, Степаняном Давидом Степановичем, Тосуняном Леваном Ашотовичем, Багдасаряном Артуром Эдуардовичем, Авакяном Серопом Суреновичем, Арутюняном Вараздатом Сережевичем, Манукяном Жорой Ваноевичем, Герабяном Грайром Грачовичем, Госпаряном Нареком Агаовичем, Курегяном Григором Гагиковичем, Геворкяном Ашотом Артаковичем, Аграманяном Мартином Мушеговичем.

Как сообщает Report, в ходе процесса под председательством судьи Эльдара Исмайлова ожидается оглашение обвинительного заключения и допрос обвиняемых.

Отметим, что в результате проведенного расследования выяснилось, что группа лиц, состоящих из граждан Республики Армения, создала незаконные вооруженные формирования. 26-27 ноября 2020 года они в составе организованной группы незаконно пересекли государственную границу Азербайджанской Республики и совершили взрывы, пожары и другие террористические действия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTerrorçu silahlı birləşmənin üzvü olan 13 erməninin ittiham aktı elan olunur - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Indictment of 13 members of Armenian armed formations announced-UPDATED

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