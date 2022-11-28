О нас

Высокопоставленные сотрудники прокуратуры отправлены на пенсию

Высокопоставленные сотрудники прокуратуры отправлены на пенсию Высокопоставленные сотрудники прокуратуры отправлены на пенсию.
Происшествия
28 ноября 2022 г. 15:59
Высокопоставленные сотрудники прокуратуры отправлены на пенсию

Высокопоставленные сотрудники прокуратуры отправлены на пенсию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В связи с достижением предельного возраста пребывания на службе в органах прокуратуры заместитель начальника Управления организации и контроля за исполнением наказаний Генеральной прокуратуры, главный советник юстиции Зейналов Рауф Нуреддин оглу и старший прокурор отдела Управления по защите гособвинения, советник юстиции Алиев Мустаджаб Сулейман оглу были отправлены на пенсию.

В административном здании Генеральной прокуратуры их принял генпрокурор Кямран Алиев. Рауф Зейналов был награжден юбилейной медалью "100-летие прокуратуры Азербайджана (1918-2018)", а Мустаджаб Алиев - нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоProkurorluğun yüksək vəzifəli əməkdaşları təqaüdə göndərilib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
28 ноября 2022 г. 13:35
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
28 ноября 2022 г. 13:34
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
27 ноября 2022 г. 17:46
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
26 ноября 2022 г. 17:04
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
26 ноября 2022 г. 15:41
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии
26 ноября 2022 г. 14:35
Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Перехвачен квадрокоптер незаконных армянских вооруженных формирований
ФотоПерехвачен квадрокоптер незаконных армянских вооруженных формирований
26 ноября 2022 г. 13:15
Президент принял участие в международной конференции Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика
ФотоПрезидент принял участие в международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика"
26 ноября 2022 г. 03:48
Вице-премьер: 95% наркотических средств ввезены на территорию Азербайджана из Ирана
Вице-премьер: 95% наркотических средств ввезены на территорию Азербайджана из Ирана
25 ноября 2022 г. 20:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi