Высокопоставленные сотрудники прокуратуры отправлены на пенсию

Высокопоставленные сотрудники прокуратуры отправлены на пенсию.

Высокопоставленные сотрудники прокуратуры отправлены на пенсию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В связи с достижением предельного возраста пребывания на службе в органах прокуратуры заместитель начальника Управления организации и контроля за исполнением наказаний Генеральной прокуратуры, главный советник юстиции Зейналов Рауф Нуреддин оглу и старший прокурор отдела Управления по защите гособвинения, советник юстиции Алиев Мустаджаб Сулейман оглу были отправлены на пенсию.

В административном здании Генеральной прокуратуры их принял генпрокурор Кямран Алиев. Рауф Зейналов был награжден юбилейной медалью "100-летие прокуратуры Азербайджана (1918-2018)", а Мустаджаб Алиев - нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры".