Вынесено решение по апелляционной жалобе Машаллаха Ахмедова

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе на постановление о мере пресечения, избранной Бинагадинским районным судом в отношении бывшего футболиста Машаллаха Ахмедова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова было вынесено решение. Согласно решению, апелляционная жалоба не была удовлетворена.

Отметим, что М.Ахмедов был задержан 14 декабря сотрудниками Бинагадинского районного отделения полиции. По предварительным данным, бывший футболист "Нефтчи" обещал клиенту в Баку привезти из-за рубежа каменные плиты на сумму 72 тыс. манатов. Однако М.Ахмедов не выполнил данное обещание и не вернул деньги за плиты.

16 декабря в Бинагадинском районном суде в отношении М.Ахмедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Не согласившись с решением суда, футболист-ветеран обратился в Бакинский апелляционный суд.

Напомним, что М.Ахмедов родился в 1959 году в Гяндже. Он играл в составе клуба "Нефтчи" с 1977 года. В 1995 году работал основным тренером национальной команды. С декабря 2008 года является вице-президентом Ассоциации региональных футбольных федераций Азербайджана, руководит которой Искендер Джавадов.