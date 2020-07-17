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Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против армянских военнослужащих

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против армянских военнослужащих В результате разрыва снаряда имущество было уничтожено и потерпевшей причинен значительный ущерб
Происшествия
17 июля 2020 г. 14:11
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против армянских военнослужащих

"В очередной раз проявив беспомощность перед Вооруженными силами Азербайджанской Республики, Армения продолжает совершать различные преступления против гражданских лиц, обстреливая густонаселенные районы в целях обострения конфликта, а также совершая новые акты агрессии".

Как сообщает Report об этом говорится в информации пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики.

"Так, 16 июля приблизительно в 06:00, обстреляли дом и подсобную постройку, принадлежащие Абдуллаевой Розе Асиф гызы, жительнице села Дондар Гушчу Товузского района. В результате разрыва снаряда имущество было уничтожено и потерпевшей причинен значительный ущерб.

Сотрудниками прокуратуры был проведен незамедлительный и тщательный осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, с целью определения размера причиненного ущерба были привлечены соответствующие специалисты, а также проведены иные необходимые следственные действия.

По данному факту Товузской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 186.2.2 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Будут предприняты необходимые институциональные меры для обеспечения привлечения армянских военнослужащих к ответственности в соответствии с нормами международного права", - говорится в информации генпрокуратуры.

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Версия на азербайджанском языке Ermənilərin Dondar Quşçu kəndində törətdikləri ilə bağlı cinayət işi başlandı

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