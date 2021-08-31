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Возбуждено уголовное дело в связи с незаконными раскопками на месторождении "Мингячевир"

Возбуждено уголовное дело в связи с незаконными раскопками на месторождении "Мингячевир" Генпрокуратурой проведена проверка в связи с поступившей в Министерство экологии и природных ресурсов информации о проведении незаконных раскопок в русле реки Кура.
Происшествия
31 августа 2021 г. 12:28
Возбуждено уголовное дело в связи с незаконными раскопками на месторождении Мингячевир
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Генпрокуратурой проведена проверка в связи с поступившей в Министерство экологии и природных ресурсов информации о проведении незаконных раскопок в русле реки Кура.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было установлено, что на месторождении "Мингячевир" за пределами участка в 10 га, выделенного для песчано-гравийной разработки, на протяжении двух лет велась незаконная добыча ресурсов на сумму 1 миллион 275 тысяч манатов. Тем самым были нарушены правила эксплуатации скважин.

Кроме того, в течение 3 лет за пределами отведенного участка велась незаконная добыча песчано-гравийной смеси на сумму 744 тыс. манатов. Тем самым были нарушены правила охраны и использования недр во время эксплуатации установок, что обернулось тяжелыми последствиями.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 255.2 и 308.2 Уголовного Кодекса. Расследование поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

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Версия на азербайджанском языке “Mingəçevir” yatağında qanunsuz qazıntı işlərinə görə cinayət işi açılıb

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