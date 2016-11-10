Вынесен приговор обвиняемой в мошенничестве

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Земфиры Гасымовой, обвиняемой в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова был вынесен приговор.

Приговором суда З.Гасымова осуждена на 9 лет лишения свободы.

Отметим, что З.Гасымова, обвиняется в получении денег у граждан путем мошенничества, злоупотребив их доверием. Она обвинялась по ст. 178.3.2 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса.