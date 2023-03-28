О нас

Верховный суд отменил решение о конфискации имущества Вугара Сафарли

Верховный суд отменил решение о конфискации имущества Вугара Сафарли В Верховном суде рассмотрена кассационная жалоба на приговор в отношении бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации (KIVDF) Вугара Сафарли, директора ООО Portos Надира Мамедова и др
Происшествия
28 марта 2023 г. 14:03
Верховный суд отменил решение о конфискации имущества Вугара Сафарли
Вугар Сафарли

В Верховном суде рассмотрена кассационная жалоба на приговор в отношении бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации (KIVDF) Вугара Сафарли, директора ООО Portos Надира Мамедова и других обвиняемых лиц.

Об этом Report сообщил адвокат В.Сафарли Хикмет Алиев.

По словам адвоката, суд отметил решение о конфискации имущества В.Сафарли и других обвиняемых по делу: "Часть касательно имущества переслана в Бакинский апелляционный суд на повторное рассмотрение".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ali Məhkəmə Vüqar Səfərlinin əmlaklarının müsadirə olunması ilə bağlı qərarı ləğv edib

Экслюзивные новости

Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
ФотоГлава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
28 марта 2023 г. 11:06
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
27 марта 2023 г. 14:52
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
26 марта 2023 г. 16:10
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
21 марта 2023 г. 14:38
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
19 марта 2023 г. 11:57
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi