Верховный суд отменил решение о конфискации имущества Вугара Сафарли

В Верховном суде рассмотрена кассационная жалоба на приговор в отношении бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации (KIVDF) Вугара Сафарли, директора ООО Portos Надира Мамедова и др

В Верховном суде рассмотрена кассационная жалоба на приговор в отношении бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации (KIVDF) Вугара Сафарли, директора ООО Portos Надира Мамедова и других обвиняемых лиц.

Об этом Report сообщил адвокат В.Сафарли Хикмет Алиев.

По словам адвоката, суд отметил решение о конфискации имущества В.Сафарли и других обвиняемых по делу: "Часть касательно имущества переслана в Бакинский апелляционный суд на повторное рассмотрение".