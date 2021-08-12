Пожар вблизи Джейранбатанского водохранилища потушен

Пожар вблизи Джейранбатанского водохранилища на территории Абшеронского района потушен противопожарными силами МЧС.

Пожар вблизи Джейранбатанского водохранилища на территории Абшеронского района потушен противопожарными силами МЧС.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

18:29

Рядом с водохранилищем, расположенным на территории поселка Джейранбатан Абшеронского района, за пределами охранной зоны загорелся кустарник.

Как сообщает Report, противопожарным силам МЧС удалось локализовать огонь. В результате принятых мер предотвращено распространение огня на более обширную территорию.

Подробная информация будет предоставлена после полного завершения работ по тушению пожара.