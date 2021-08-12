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Пожар вблизи Джейранбатанского водохранилища потушен

Пожар вблизи Джейранбатанского водохранилища потушен Пожар вблизи Джейранбатанского водохранилища на территории Абшеронского района потушен противопожарными силами МЧС.
Происшествия
12 августа 2021 г. 18:35
Пожар вблизи Джейранбатанского водохранилища потушен

Пожар вблизи Джейранбатанского водохранилища на территории Абшеронского района потушен противопожарными силами МЧС.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

18:29

Рядом с водохранилищем, расположенным на территории поселка Джейранбатан Абшеронского района, за пределами охранной зоны загорелся кустарник.

Как сообщает Report, противопожарным силам МЧС удалось локализовать огонь. В результате принятых мер предотвращено распространение огня на более обширную территорию.

Подробная информация будет предоставлена после полного завершения работ по тушению пожара.

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Версия на английском языке Fire near Jeyranbatan water reservoir extinguished 
Версия на азербайджанском языке Ceyranbatan su anbarının yaxınlığında baş verən yanğın söndürülüb

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