Пожар вблизи Джейранбатанского водохранилища потушен

Пожар вблизи Джейранбатанского водохранилища на территории Абшеронского района потушен противопожарными силами МЧС.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
18:29
Рядом с водохранилищем, расположенным на территории поселка Джейранбатан Абшеронского района, за пределами охранной зоны загорелся кустарник.
Как сообщает Report, противопожарным силам МЧС удалось локализовать огонь. В результате принятых мер предотвращено распространение огня на более обширную территорию.
Подробная информация будет предоставлена после полного завершения работ по тушению пожара.