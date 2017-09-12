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    Сильный ветер с дождем в Загатале привел к серьезным последствиям - ФОТО

    Возникли перебои в подаче электроэнергии© Report

    Загатала. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Загатале дождь, сопровождаемый сильным ветром, на некоторых территориях района вызвал серьезные последствия.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, сильный ветер и дождь, начавшиеся в вечерние часы, привели к определенным последствиям в 3 селах Загатальского района: Тала, Ёлайрыдж, Муганлы.

    В результате разрушены крыши более 20 загонов для скота и навесов, повалены деревья, электрическим столбам и сетям был нанесен ущерб. В результате этого на некоторых территориях района возникли перебои в подаче электроэнергии.

    В настоящее время сельские жители и соответствующие структуры проводят работу в направлении устранения последствий. Как сообщили в Загатальских электрических сетях, в ближайшие часы на этих территориях подача электроэнергии будет полностью восстановлена.

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