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В Украине водитель азербайджанской логистической компании попал в осаду

В Украине водитель азербайджанской логистической компании попал в осаду В городе Крюков Черниговской области Украины принадлежащий азербайджанской компании грузовик и его водитель попали в осаду
Происшествия
21 марта 2022 г. 10:00
В Украине водитель азербайджанской логистической компании попал в осаду

В городе Крюков Черниговской области Украины принадлежащий азербайджанской компании грузовик и его водитель попали в осаду.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об это сообщил председатель Конгресса азербайджанцев Ивано-Франковской области, руководитель логистической службы Матлаб Наджафов.

Он отметил, что грузовик, принадлежащий азербайджанской компании "Volf transport" и его водитель, гражданин Азербайджана Алиев Ариф Эйнулла оглу находятся под артобстрелом в окруженном российскими войсками городе Крюков, его жизни угрожает опасность.

Там же находятся грузовики грузинской и турецкой компаний и их водители.

Несмотря на обращения в связи с гражданином Азербайджана, ответа пока не последовало.

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Версия на английском языке Azerbaijani company's car and its driver besieged in Ukraine 
Версия на азербайджанском языке Ukraynada Azərbaycan şirkətinə məxsus yük maşını və sürücüsü mühasirəyə düşüb 

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