В Украине водитель азербайджанской логистической компании попал в осаду

В городе Крюков Черниговской области Украины принадлежащий азербайджанской компании грузовик и его водитель попали в осаду

В городе Крюков Черниговской области Украины принадлежащий азербайджанской компании грузовик и его водитель попали в осаду.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об это сообщил председатель Конгресса азербайджанцев Ивано-Франковской области, руководитель логистической службы Матлаб Наджафов.

Он отметил, что грузовик, принадлежащий азербайджанской компании "Volf transport" и его водитель, гражданин Азербайджана Алиев Ариф Эйнулла оглу находятся под артобстрелом в окруженном российскими войсками городе Крюков, его жизни угрожает опасность.

Там же находятся грузовики грузинской и турецкой компаний и их водители.

Несмотря на обращения в связи с гражданином Азербайджана, ответа пока не последовало.