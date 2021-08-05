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В Уджаре выявлены 5 проведенных с нарушением правил карантина свадеб

В Уджаре выявлены 5 проведенных с нарушением правил карантина свадеб В результате проведенных сотрудниками Уджарского районного отдела полиции мероприятий в целях обеспечения соблюдения правил режима карантина, было выявлено, что на пяти свадебных торжествах, организованных в частных домах в селах Багман, Меликбалы, Тезе
Происшествия
5 августа 2021 г. 09:47
В Уджаре выявлены 5 проведенных с нарушением правил карантина свадеб

В результате проведенных сотрудниками Уджарского районного отдела полиции мероприятий в целях обеспечения соблюдения правил режима карантина, было выявлено, что на пяти свадебных торжествах, организованных в частных домах в селах Багман, Меликбалы, Тезе Шильян, Газыгумлаг и Халадж, были нарушены требования в связи с пандемией. На торжествах число гостей превысило норму.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, с организаторами торжеств были проведены разъяснительные беседы, за допущенные нарушения правил они были привлечены к ответственности в административном порядке.

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Версия на азербайджанском языке Ucarda karantin qaydalarının pozulduğu 5 toy məclisi aşkar edilib

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