 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В туннеле между станциями "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи" произошло задымление

    В графике движения поезда зафиксирована задержка на несколько минут© Report

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Сегодня утром в графике движения поезда между станциями "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи" ЗАО "Бакинский метрополитен" была зафиксирована задержка на несколько минут.

    Как сообщает Report, на станции "Хатаи" пассажирам было объявлено, что из-за неисправности поезд останется на платформе некоторое время. После этого предупреждения среди пассажиров возникла паника и они начали покидать вагоны.

    Руководитель пресс-службы метро Насими Пашаев заявил Report, что причиной задержки стало замыкание в линиях электропередач в туннеле между этими станциями. В конечном итоге в туннеле произошло задымление.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi