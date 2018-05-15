В туннеле между станциями "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи" произошло задымление

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Сегодня утром в графике движения поезда между станциями "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи" ЗАО "Бакинский метрополитен" была зафиксирована задержка на несколько минут.

Как сообщает Report, на станции "Хатаи" пассажирам было объявлено, что из-за неисправности поезд останется на платформе некоторое время. После этого предупреждения среди пассажиров возникла паника и они начали покидать вагоны.

Руководитель пресс-службы метро Насими Пашаев заявил Report, что причиной задержки стало замыкание в линиях электропередач в туннеле между этими станциями. В конечном итоге в туннеле произошло задымление.