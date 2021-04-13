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В Товузе пресекли проведение свадебного торжества

В Товузе пресекли проведение свадебного торжества Сотрудники Товузского районного отдела полиции предотвратили проведение свадебной церемонии.
Происшествия
13 апреля 2021 г. 07:46
В Товузе пресекли проведение свадебного торжества

Сотрудники Товузского районного отдела полиции предотвратили проведение свадебной церемонии.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, поступила информация о свадебной церемонии в селе Ашагы Шамлы.

При осмотре данного адреса, правоохранительными органами были выявлены нарушения санитарно-гигиенических и карантинных правил. Гражданам были разъяснены установленные правила карантина, в соответствии с требованием закона в отношении организаторов церемонии приняты соответствующие меры.

Так, 12 задержанных оштрафованы на 200 манатов по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).

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Версия на азербайджанском языке ФотоTovuzda toy mərasiminin keçirilməsinin qarşısı alınıb, 12 nəfər cərimə edilib

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