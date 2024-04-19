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В Товузе мужчина облил женщину бензином и поджег

В Товузе мужчина облил женщину бензином и поджег В Товузском районе молодой мужчина облил женщину бензином и поджег, пострадавшая получила серьезные ожоги.
Происшествия
19 апреля 2024 г. 16:03
В Товузе мужчина облил женщину бензином и поджег

В Товузском районе молодой мужчина облил женщину бензином и поджег, пострадавшая получила серьезные ожоги.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Ашагы Гушчу.

Пострадавшей является жительница Шамкирского района Т.Мамедова (1990 г.р.).

Житель Товузского района Рёял Тагиев (2002 г.р.), который предположительно состоял с Мамедовой в неофициальных отношениях, облил ее бензином и поджег. Пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами.

В гянджинской региональной группе МВД подтвердили информацию. Тагиев задержан сотрудниками полиции и передан следствию, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 126.1 УК.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Tovuzda qadının yanaraq xəsarət alması ilə bağlı cinayət işi açılıb, şübhəli saxlanılıb

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