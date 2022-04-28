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Возбуждено уголовное дело в связи с незаконной вырубкой деревьев в Габале

Возбуждено уголовное дело в связи с незаконной вырубкой деревьев в Габале В связи с незаконной вырубкой деревьев в Габалинском районе Азербайджана возбуждено уголовное дело.
Происшествия
28 апреля 2022 г. 12:44
Возбуждено уголовное дело в связи с незаконной вырубкой деревьев в Габале

В связи с незаконной вырубкой деревьев в Габалинском районе Азербайджана возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В связи с информацией о незаконной вырубке деревьев в селе Мамедагалы Габалинского района, которая была выложена на странице «ecofront» в социальной сети Facebook, в Управлении исполнения внеуголовного преследования Генпрокуратуры проведено расследование.

В результате расследования выяснилось, что должностные лица отделения №11 Еникендского лесничества Габалинского регионального центра лесного хозяйства незаконно вырубили 55 деревьев различных пород и диаметров, природе причинен ущерб в размере 11 тыс. манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.4 (незаконная рубка деревьев) и 314.1 (халатность) Уголовного кодекса АР. Дело направлено в Габалинскую районную прокуратуру для проведения расследования.

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Версия на азербайджанском языке Qəbələdə qanunsuz ağac kəsimi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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