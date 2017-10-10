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    В Сураханинском районе женщина-водитель совершила ДТП

    Автомобиль врезался сначала в столб, а затем сбил пешехода© Report

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Сураханинском районе произошла авария с участием женщины-водителя. Как сообщает Report, автомобиль марки "Мазда", двигавшийся по улице Саттара Бехлулзаде,  потеряв управление, врезался сначала в столб, а затем сбил 44-летнюю Назакет Надир гызы Юсифову. Пострадавшая с травмами доставлена в больницу. Женщина, управляющая "Мазду", задержана. Ведется расследование.  

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