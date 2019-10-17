В Сумгайыте обнаружен неразорвавшийся зенитный снаряд - ФОТО

Неразорвавшийся 23 мм зенитный снаряд (ОФЗ) был обнаружен в среду специалистами Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), министерства здравоохранения и полицией на территории шестого микрорайона Сумгайыта вблизи ресторана "Четыре брата". Об этом сообщили Report в ANAMA.

Как отметили в агентстве, оперативная информация из дежурного центра "102" МВД поступила в ANAMA в среду вечером.

Вместе с сотрудниками минздрава и полицейскими специалисты ANAMA прибыли на место происшествия и обследовали территорию. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и транспортирован для последующей ликвидации на центральный полигон агентства по обезвреживанию взрывчатых веществ один 23 мм зенитный снаряд (ОФЗ).

Вокруг обнаруженного снаряда была поверхностно обследована территория в 50 кв.м. Других опасных взрывчатых предметов и устройств обнаружено не было.