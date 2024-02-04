В Сумгайыте задержаны лица, совершившие кражи из нескольких домов

В Сумгайыте задержаны лица, совершившие кражи из нескольких домов.

В Сумгайыте задержаны лица, совершившие кражи из нескольких домов.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Согласно информации, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками 1-го отделения Сумгайытского ГУП в поселке Джорат, был задержан ранее судимый Сардар Гейдаров (1978 г.р.). Отмечается, что у него были обнаружены и изъяты автомат Калашникова, один магазин и 36 патронов.

Кроме того, в результате других мер, принятых за последнее время работниками вышеуказанной структуры, были задержаны 15 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков, а также двое лиц, совершивших кражу из нескольких домов и автомобилей.

Расследование по фактам продолжается.