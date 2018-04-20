В Сумгайыте зачитан приговор убийце сотрудницы ЖЭКа

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в убийстве Фируза Насибли.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева был оглашен приговор.

Приговором суда он был осужден на 18 лет и 6 месяцев тюремного заключения.

Отметим, что 9 ноября 2017 года тело Гасановой Нуриды Бахрам гызы с колото-резаными ранами было обнаружено в ее доме по адресу: город Сумгайыт, квартал 7-8-12, дом 78А, квартира 19.

По факту в прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР, была назначена экспертиза.

По подозрению в совершении преступления на почве личного отношений был задержан и привлечен к следствию житель Сумгайыта Насибли Фируз Шадат оглы. После в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что Н.Гасанова была сотрудницей жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭК) в Сумгайыте.